Atalanta, doppia tegola per Juric: ko due titolari che sono out per diverse partite
(ANSA) - BERGAMO, 02 OTT - L'esterno Raoul Bellanova e il difensore Odilon Kossounou, entrambi infortunati martedì durante la partita di Champions League dell'Atalanta col Club Brugge, torneranno dopo la sosta. Fino a tre settimane i tempi di recupero. Bellanova, sostituito all'intervallo da Davide Zappacosta, soffre di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro.
Kossounou, invece, ha un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare, cioè incompleta e riguardante solo una parte di tessuto, del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il nazionale ivoriano ha accusato il problema all'8' del secondo tempo, sostituito da Yunus Musah. (ANSA).
