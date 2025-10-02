Genoa, brutte notizie per Vieira: Stanciu va ko e salta il Napoli

Brutte notizie per Patrick Vieira, allenatore del Genoa, che in vista della trasferta domenica a Napoli dovrà fare a meno di Nicolae Stanciu, il centrocampista capitano della nazionale romena. Al termine della gara con la Lazio Stanciu aveva lamentato un fastidio muscolare e gli accertamenti ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore salterà sicuramente la trasferta di domenica oltre a dover rinunciare alla convocazione della propria nazionale.