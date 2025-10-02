Infortunio Thuram, da Milano: "Farà di tutto per tornare con il Napoli"

Marcus Thuram si è fermato in Champions. Infortunio e per l'attaccante dell'Inter gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale. Il rischio è circa un mese di stop. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: "Sabato 4 ottobre i suoi compagni ospiteranno la Cremonese a San Siro prima della sosta e Marcus tiferà Ange-Yoan Bonny dal tribuna: il connazionale, infatti, è il candidato per prendere il suo posto nell'immediato in Serie A.

Servirebbe poi un miracolo per rivedere Thuram in campo già al rientro dopo la pausa per le nazionali, nella partita dell'Olimpico contro la Roma del 18 ottobre. Il 21 i nerazzurri andranno a Bruxelles per la terza sfida di Champions contro l'Union Saint-Gilloise: piuttosto, per scongiurare anche il minimo rischio di ricadute, l'obiettivo può essere il recupero per lo scontro diretto di Napoli del 25 ottobre".