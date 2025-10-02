Juventus, Koopmeiners è sempre più un flop: cos'è accaduto ieri col Villarreal

Villarreal-Juventus può ufficializzare un problema in casa bianconera. Cioè Teun Koopmeiners, schierato come titolare e mai nel cuore del gioco. Tanti palloni toccati, moltissimi sbagliati, come se fosse un corpo estraneo, arrivato da pochissimo e non - oramai - oltre un anno fa. Completamente differente rispetto alle prime partite in bianconero, quando forse non risaltava per creatività, ma faceva pochissimi errori, essendo quasi sempre nel posto giusto al momento corretto. Poi certo, chi viene pagato tantissimo ha oneri e onori. Soprattutto i primi, se non finisci nel tabellino dei marcatori oppure in quello degli assist.

Resta quindi da capire cosa sarà possibile fare con il centrocampista. Perché è evidente che ci sia qualche difficoltà di troppo, al netto della stima che Tudor comunque ripone nell'olandese. Perché gli alibi purtroppo sono finiti e sembra che, banalmente, abbia completamente perso la fiducia in se stesso. D'altro canto quando è entrato Conceicao è cambiato davvero tutto. Il portoghese in un minuto ha fatto molto più di quanto poteva essere imputabile a Koop, senza contare il gol del raddoppio, ricevendo un pallone sbagliato da Parejo e puntando un Rafa Marin che non avrebbe potuto fare molto di più. La differenza, purtroppo o per fortuna, si è notata subito. E ora Koopmeiners deve convincere i più scettici.