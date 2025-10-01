Ufficiale Inter, Thuram ko: salterà la Cremonese, l'esito degli esami

Aggiornamenti dall’Inter sulle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, uscito dolorante dalla partita vinta per 3-0 con lo Slavia Praga - in cui è stato designato come MVP - si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami, fa sapere il club nerazzurro, hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.

Thuram salterà quindi il prossimo impegno di campionato con la Cremonese, in programma sabato alle 18 a San Siro, per poi rientrare dopo la sosta. Da capire a questo punto come si comporterà la nazionale francese: domani sono attese le convocazioni di Didier Deschamps per le gare di qualificazione con Azerbaigian (10 ottobre) e Islanda (13 ottobre) ed è estremamente probabile (per non dire praticamente certo) che l’attaccante interista (che Chivu spera di recuperare per Roma-Inter alla ripresa del campionato dopo la sosta) sia risparmiato, anche se il ct transalpino dovrà già fare a meno del Pallone d’Oro Ousmane Dembélé, con Rayan Cherki e Desiré Doué in dubbio.