"Mi voleva anche il Napoli?": Juve, la risposta di David in conferenza

Il nuovo attaccante della Juve Jonathan David si è presentato in conferenza stampa.

Le prime sensazioni?

"E' una grande emozione per me essere in una squadra come la Juventus. La prima settimana è andata benissimo, i compagni mi hanno aiutato tanto".

Perché la scelta Juventus? C'erano anche Inter e Napoli?

"Abbiamo avuto degli scambi col management, per me è stato importante. Ho parlato anche con i compagni. C'era un grande interesse per me, nel farmi arrivare qua e io avevo lo stesso interesse".

Le prime indicazioni di Tudor e i primi consigli?

"La conversazione col mister è stata molto positiva. Mi ha chiesto quali erano le mie aspettative e mi ha spiegato le sue. Sa che come prima punta prendo molte iniziative ed il mio lavoro è fare gol".

Nelle ultime stagioni non è mai sceso sotto i 25 gol... In Italia pensa di potercela fare?

"Ho cercato di dare continuità negli anni. So che la Serie A è diversa, più tattica e difensiva ma è una sfida. Per me è possibile, devo lavorare sodo ma posso riuscirci".