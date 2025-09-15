Atalanta, il caso Lookman non si spegne: il nigeriano lavora ancora a parte

Questa mattina l'Atalanta ha ripreso gli allenamenti, con alcune assenze importanti. Sead Kolasinac e Ademola Lookman hanno svolto una sessione di allenamento individuale sul campo, mentre Ederson ha lavorato a parte. Niente campo invece per Mitchel Bakker e Gianluca Scamacca, che hanno svolto solo terapie. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Le condizioni dei due giocatori chiave, Scamacca e Lookman, tengono con il fiato sospeso i tifosi. L'attaccante italiano e l'esterno nigeriano, pur non essendo ancora al meglio, potrebbero stringere i denti per la trasferta parigina. Domani mattina è prevista una nuova seduta di allenamento, alle ore 11, che chiarirà ulteriormente la situazione infortuni. L'Atalanta arriva dalla vittoria per 4-1 sul Lecce, che ha ridato morale dopo i due pareggi iniziali in campionato. La sfida contro il PSG sarà un banco di prova fondamentale per la squadra di Juric.