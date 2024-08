Atalanta in ansia per Scamacca, infortunio al ginocchio: la prima diagnosi

L'attaccante dei nerazzurri e della Nazionale è uscito durante la sfida amichevole contro il Parma per un infortunio al ginocchio sininistro.

Atalanta in ansia per Gianluca Scamacca. L'attaccante dei nerazzurri e della Nazionale è uscito durante la sfida amichevole contro il Parma per un infortunio al ginocchio sininistro. Le prime sensazioni non sono positive, si dovrà ora capire l'entità reale dell'infortunio che sembra grave.

Il centravanti nerazzurro è stato costretto a uscire, in braccio ai medici, tutto a questo a soli 10 giorni dalla finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb le primissime indicazioni mediche fanno pensare ad un trauma distorsivo.