Ufficiale Atalanta-Lazio, le formazioni: sorpresa in attacco per Gasperini. Fuori Provedel, c’è Mandas

Uno scontro diretto in piena regola, tre punti che potrebbero avere un peso notevole in chiave Champions League. Atalanta e Lazio si sfidano al Gewiss Stadium in una gara decisiva: due sconfitte consecutive per gli orobici, i biancocelesti invece arrivano dal pareggio casalingo contro il Torino.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Pasalic, De Ketelaere, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Maldini.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Marusic, Pellegrini, Vecino, Basic, Isaksen, Pedro, Noslin, Castellanos.

Allenatore: Marco Baroni