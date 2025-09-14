Atalanta-Lecce, le formazioni: tante novità per Juric, out Musah
Caccia alla prima vittoria stagionale per l'Atalanta di Ivan Juric che affronterà il Lecce al Gewiss Stadium a partire dalle 15. Il tecnico nerazzurro ha scelto Krstovic dal 1', con il montenegrino che sfiderà dunque il suo passato dopo il trasferimento dai salentini agli orobici negli ultimi giorni di agosto. Fuori Daniel Maldini, con Kamaldeen Sulemana titolare insieme a De Ketelaere sulla traquarti.
Dall'altra parte Eusebio Di Francesco punterà su Stulic, preso proprio per sostituire Krstovic, con Camarda inizialmente in panchina. Insieme al neo arrivato ci saranno Tete Morente e Sottil a completare l'attacco. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida di Bergamo.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Kamaldeen Sulemana, De Ketelaere; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Djimsiti, Obric, Camara, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. Allenatore: Ivan Juric.
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Sala, Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Stulic, Sottil. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, N’Dri, Helgason, Danilo Veiga, Banda, Camarda, Tiago Gabriel, Pierotti, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
