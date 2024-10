Balotelli-Genoa, sì o no? L’intesa c’è, ma l'affare è congelato: il motivo

Mario Balotelli sì. O no? In casa Genoa continua l'incertezza sull'opportunità di tesserare l'attaccante italiano, in questo momento senza contratto dopo la fine dell'avventura turca con l'Adana Demirspor.

A spingere per l'innesto di SuperMario, complice un reparto offensivo fin qui poco convincente e funestato dagli infortuni, sarebbe soprattutto il tecnico Alberto Giardino. Meno convinta la dirigenza, anche perché la posizione dello stesso Gila non è così stabile - ipotesi Jorge Sampaoli - e molto dipenderà dalla prossima contro il Bologna, snodo fondamentale anche per decifrare il destino tecnico del Grifone.

A livello economico, spiega La Gazzetta dello Sport, Balotelli e il Genoa avrebbero comunque già trovato la quadra. E il giocatore sarebbe andato decisamente incontro alla società ligure: in caso di firma, percepirebbe difatti un ingaggio da circa 250/300 mila euro fino al 30 giugno 2025, con bonus legati al rendimento personale e di squadra. Cifre basse, ma al momento l'affare resta congelato.