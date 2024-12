Barzagli consiglia alla Juve un difensore che era stato accostato al Napoli

"Non conosco il budget della Juventus, ma dei nomi che sento quello più garantito mi sembra Skriniar". Parla così Andrea Barzagli a La Gazzetta dello Sport, consigliando alla dirigenza bianconera un acquisto per il mercato di gennaio: "È dura perché nel mercato invernale devi azzeccare un colpo che abbia impatto immediato, il tempo è poco. Meglio uno che conosca il campionato o un grande profilo europeo. A metà stagione o ti migliori o non ne vale la pena".

La Juventus è già fuori dalla lotta Scudetto?

"Non mi aspettavo un avvio diverso da parte di Thiago, i cambiamenti sono stati tanti e poi si sono aggiunti gli infortuni. La Juve non è ancora tagliata fuori, però non è certamente favorita ed è ovvio che la gente si aspetti di più. Nessuno ha ancora preso il largo. Io vedo l’Inter davanti, poi il Napoli e l’Atalanta se continua così".