Ufficiale Berardi non si muove dal Sassuolo: annunciato il rinnovo

La notizia era nell'aria, ora è anche ufficiale: il Sassuolo ha rinnovato il contratto del suo leader e capitano Domenico Berardi. Si legge nella nota dei neroverdi: "L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029.

Da luglio del 2011, sempre con i nostri colori, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano. Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi. Tanta strada fatta insieme e tanta strada ancora da fare, sempre con i colori neroverdi. Insieme fino al 2029, per continuare a scrivere nuove pagine di storia neroverde!”.