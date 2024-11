Beto pupillo di Giuntoli: lo voleva al Napoli, ora ci prova con la Juventus

L’interesse per Kolo Muani rappresenta una possibilità ambiziosa per la Juventus, ma l’alto investimento richiesto e la concorrenza internazionale rendono l’operazione difficile. Tuttavia, Giuntoli è pronto ad approfondire la situazione per capire se esistano margini di trattativa, puntando magari su una disponibilità del Paris Saint Germain in caso di insoddisfazione del giocatore.

La Juventus valuta anche altri nomi per il settore avanzato. Piacciono Lucca e Beto, il primo dell'Udinese e il secondo ex giocatore della società friulana e attualmente all'Everton: quest'ultimo Giuntoli lo voleva anche al Napoli. Nella società inglese il portoghese non sta raccogliendo molto minutaggio e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato a gennaio.