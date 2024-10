Boccata d'ossigeno per Juric: la Roma vince di misura sfruttando un errore del Torino

Dopo due sconfitte consecutive, la Roma ha ritrovato il successo in campionato. La partita contro il Torino giocata in un Olimpico surreale che ha fischiato o applaudito i suoi giocatori a seconda di chi fosse il protagonista del momento è finita 1-0. A decidere il match che salva (per il momento) la panchina di Ivan Juric il gol realizzato al 20esimo da Paulo Dybala, per distacco il migliore in campo, che ha sfruttato un erroraccio di Linetty.