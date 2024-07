Bologna, beffa Hummels: erano pronte le visite, poi ci ha ripensato

vedi letture

Il Bologna sembra aver perso ogni speranza di raggiungere l'obiettivo Mats Hummels: dietro questa decisione di prendersi alcuni giorni di riflessione non ci sarebbe alcuna squadra ma solo il suo desiderio di valutare tutto e a fondo, tenendo presente anche come sia la prima volta che lascia il suo Paese e al tempo stesso il suo campionato, la Bundesliga, per andare a giocare da un’altra parte, scrive il Corriere dello Sport.