Ufficiale Bologna, Bernardeschi dovrà operarsi: salta il Napoli, i tempi di recupero

Federico Bernardeschi salta la partita di lunedì contro il Napoli per infortunio. Sarà out per almeno un mese e mezzo l'esterno di Italiano. Ecco la nota ufficiale del club: "Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane".