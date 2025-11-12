Ufficiale

Bologna, dopo Skorupski lungo stop anche per Rowe. E Cambiaghi va ko con l'Italia

di Fabio Tarantino

Vittoria col Napoli ma anche tanti problemi per il Bologna. Domenica si è fatto male Lukasz Skorupski ma anche Rowe. Per lui oggi l'esito degli esami strumentali. "Gli esami cui è stato sottoposto Jonathan Rowe hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro: tempi di recupero di circa 3 settimane". Dunque lungo stop per l'esterno di Italiano. E non solo.

L'ultimo infortunio di un tesserato del Bologna, in ordine di tempo, riguarda Cambiaghi che si è fatto male nei primissimi giorni di raduno a Coverciano ed ha alzato bandiera bianca, lasciando il ritiro della Nazionale nelle scorse ore. Un problema che diventa ancor più fastidioso se si considera che sulla fascia sinistra dell'attacco Italiano dovrà rinunciare per un po' appunto a Rowe. 