Lazio, Sarri in panchina contro il Napoli: un solo grande dubbio per l'ex

vedi letture

La Lazio si avvicina all’ultimo allenamento dell’anno con segnali incoraggianti per Sarri. Dopo la doppia seduta odierna, la sgambata di domani pomeriggio chiuderà il 2025, con il tecnico che, nonostante l’operazione al cuore, sarà regolarmente in panchina contro il Napoli. Tornano a disposizione Guendouzi e Basic, rientrati dalle squalifiche, pronti a comporre il centrocampo insieme a Cataldi in cabina di regia.

Resta aperto il ballottaggio in attacco, dove Noslin continua a insidiare Castellanos per il ruolo di centravanti: l’olandese è in vantaggio e potrebbe partire titolare anche all’Olimpico. Sulle corsie offensive confermati Zaccagni e Cancellieri, mentre in difesa spazio a Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini davanti a Provedel. Assenti Dele-Bashiru e Dia per la Coppa d’Africa, Rovella è vicino al rientro e a gennaio Sarri potrà intervenire anche sulla lista con Hysaj e Gigot. A riportarlo è LaLaziosiamonoi.it.