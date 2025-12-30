Roma, Amorim e un gol allontanano Zirkzee? Il tecnico dello United: "Ha talento, i tifosi lo amano"

vedi letture

Joshua Zirkzee avrebbe fatto capire alla Roma di voler lasciare il Manchester United a gennaio, mentre il club giallorosso cerca una quadra - complicata - circa la formula del possibile trasferimento dell'attaccante olandese nella Capitale. Intanto però Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, ignora i rumor di mercato e nel match in corso contro il Wolverhampton l'ex Bologna parte titolare e va anche in rete all'Old Trafford. L'ex Bologna porta in vantaggio i Red Devils segnando un gol — con una fortunata deviazione — al termine di una giocata da fuoriclasse.

Parlando a Sky Sports UK prima del fischio d'inizio, Amorim aveva fornito gli ultimi aggiornamenti sul suo centrocampista: "Ha sentito qualcosa, ma penso sia una cosa lieve. Penso che non ci vorrà molto tempo, ma non si sa mai. Non è pronto per questa partita". Quanto invece alla chance data a Zirkzee e alle istruzioni date, partendo alle spalle di Sesko nel ruolo di trequartista: "Deve solo fare la sua parte, mostrare il suo talento, perché è un ragazzo talentuoso", ha esordito il tecnico dei Red Devils. "Deve farsi valere nei duelli, perché il resto ce l’ha, i tifosi lo amano. E solo questo: fare il suo lavoro e divertirsi".