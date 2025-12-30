Serie A, gli arbitri del 18^ turno: Abisso per il Milan e Guida per Inter-Bologna
Guida per Inter-Bologna, Abisso Cagliari-Milan: queste alcune delle designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie A. Ecco le designazioni:
CAGLIARI – MILAN Venerdì 02/01 h. 20.45
ABISSO
ROSSI L. – BARONE
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI BELLO
COMO – UDINESE h. 12.30
ARENA
IMPERIALE – MONDIN
IV: SOZZA
VAR: DI BELLO
AVAR: VOLPI
GENOA – PISA h. 15.00
CHIFFI
PERETTI – COLAROSSI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
SASSUOLO – PARMA h. 15.00
FELICIANI
LO CICERO – ZEZZA
IV: GALIPO’
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PEZZUTO
JUVENTUS – LECCE h. 18.00
COLLU
BERTI – BIANCHINI
IV: MARCENARO
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ATALANTA – ROMA h. 20.45
FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
LAZIO – NAPOLI Domenica 04/01 h. 12.30
MASSA (foto)
MELI – ALASSIO
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – CREMONESE Domenica 04/01 h. 15.00
LA PENNA
BAHRI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – TORINO Domenica 04/01 h. 18.00
RAPUANO
FONTEMURATO – MONACO
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PEZZUTO
INTER – BOLOGNA Domenica 04/01 h. 20.45
GUIDA
CECCON – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: MARESCA
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro