Ufficiale

Serie A, gli arbitri del 18^ turno: Abisso per il Milan e Guida per Inter-Bologna

Serie A, gli arbitri del 18^ turno: Abisso per il Milan e Guida per Inter-BolognaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:45Serie A
di Fabio Tarantino

Guida per Inter-Bologna, Abisso Cagliari-Milan: queste alcune delle designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie A. Ecco le designazioni:

CAGLIARI – MILAN     Venerdì 02/01 h. 20.45

ABISSO

ROSSI L. – BARONE

IV:      MARCHETTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI BELLO

COMO – UDINESE      h. 12.30

ARENA

IMPERIALE – MONDIN

IV:      SOZZA

VAR:      DI BELLO

AVAR:      VOLPI

GENOA – PISA    h. 15.00

CHIFFI

PERETTI – COLAROSSI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       NASCA

SASSUOLO – PARMA    h. 15.00

FELICIANI

LO CICERO – ZEZZA

IV:      GALIPO’

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PEZZUTO

JUVENTUS – LECCE    h. 18.00

COLLU

BERTI – BIANCHINI

IV:      MARCENARO

VAR:     DOVERI

AVAR:    GHERSINI

ATALANTA – ROMA    h. 20.45

FABBRI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:      DI PAOLO

LAZIO – NAPOLI    Domenica 04/01 h. 12.30

MASSA (foto)

MELI – ALASSIO

IV:     PICCININI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DOVERI

FIORENTINA – CREMONESE     Domenica 04/01 h. 15.00

LA PENNA

BAHRI – ROSSI M.

IV:     BONACINA

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

H. VERONA – TORINO    Domenica 04/01 h. 18.00

RAPUANO

FONTEMURATO – MONACO

IV:       DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     PEZZUTO

INTER – BOLOGNA    Domenica 04/01 h. 20.45

GUIDA

CECCON – LAUDATO

IV:     MARINELLI

VAR:    GHERSINI

AVAR:      MARESCA