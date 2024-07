Bologna, Fenucci aspetta ancora Hummels: "E' giusto che ci stia pensando"

L'amministrazione delegato del Bologna Claudio Fenucci, nel corso della presentazione del nuovo attaccante Thjis Dallinga, ha parlato della trattativa in corso con lo svincolato Mats Hummels: "La partenza di Riccardo Calafiori ci obbliga a cercare un nuovo difensore centrale. Poi aspetteremo la fine del mercato per vedere cosa ci servirà: da agosto a gennaio giocheremo più di 26 gare, anche le liste UEFA conteranno. Perché Hummels prende tempo? È normalissimo, ci abbiamo parlato da poco. È giusto che ci pensi, per arrivare con quelle motivazioni giuste".

Poi in un altro passaggio Fenucci ha aggiunto: "Non dobbiamo parlare qui delle conversazioni con Hummels, ma gli abbiamo spiegato il progetto e la città. Tanti hanno finito la carriera qui, la città ha questa predisposizione, pare. Non c’è una deadline, ma se non ci sono i presupposti dobbiamo guardare anche altri giocatori"