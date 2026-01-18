Bologna-Fiorentina, le formazioni: Castro titolare, Kean out! Piccoli dal 1'
Alle ore 15 il Bologna ospita la Fiorentina per il derby degli Appennini valevole per la 21ª giornata della Serie A 2025/26: C'è qualche sorpresa, come da sua tradizione migliore, nelle scelte di Italiano per la partita del suo Bologna. In difesa Holm vince il ballottaggio su Zortea, che sembrava favorito, mentre a centrocampo viene preferito Pobega a Ferguson per affiancare Freuler. Confermato Orsolini dal 1', rientra anche Cambiaghi, con Odgaard alle spalle di Castro, scelto al posto di Immobile come centravanti.
In casa Fiorentina invece c'è una sola novità rispetto alla formazione vista all'opera nello scorso fine settimana di campionato contro il Milan, con l'inserimento dal 1' di Piccoli al centro dell'attacco al posto di Kean, che è indisponibile. Per il resto, tutti confermati gli altri, con Parisi ancora adattato da esterno d'attacco nel tridente. Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. All. Italiano.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.
