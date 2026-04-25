Bologna in vacanza, alla Roma basta un tempo: 0-2 e sorpasso momentaneo sul Como

vedi letture

Alla Roma basta un tempo per piegare il Bologna, allontanarsi dal Como e tornare momentaneamente a ridosso della zona Champions.

Alla Roma basta un tempo per piegare il Bologna, allontanarsi dal Como e tornare momentaneamente a ridosso della zona Champions. L’undicesimo gol di Malen e il raddoppio di El Aynaoui regalano a Gasperini una vittoria importante, utile a interrompere il momento difficile. Molto male invece il Bologna, apparso distratto e poco reattivo, con due soli tentativi nella ripresa firmati da Orsolini che non sono bastati a riaprire la gara.

Roma dominante, ripresa senza scossoni: il racconto del match

La partita si è decisa di fatto nei primi 45 minuti, chiusi dalla Roma avanti di due gol. Il vantaggio arriva già al 7’: Wesley approfitta di un’incertezza di Joao Mario, recupera palla sulla trequarti e, dopo un contrasto, serve El Aynaoui che lancia in profondità Malen, freddo nel battere Ravaglia. Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo, al termine di un contropiede nato da un corner del Bologna: Malen restituisce il favore a El Aynaoui, che si inserisce tra le maglie larghe della difesa e segna di testa il 2-0.

Nella ripresa il Bologna prova a reagire con maggiore intensità e costruisce un quarto d’ora di pressione che avrebbe potuto riaprire il match. Al 55’ Orsolini si accentra e calcia di sinistro, ma il tiro finisce alto. Cinque minuti più tardi lo stesso esterno prova una conclusione potente dopo un pallone vagante, ma colpisce l’incrocio dei pali. Di fatto, sono queste le uniche vere occasioni dei rossoblù nella seconda frazione, mentre la Roma gestisce con ordine il vantaggio.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 78 (33 partite giocate)

Napoli 69 (34)

Milan 66 (33)

Juventus 63 (33)

Roma 61 (34)

Como 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (34)

SS Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Parma 42 (34)

Torino 40 (33)

Genoa 39 (33)

Fiorentina 36 (33)

Cagliari 33 (33)

Cremonese 28 (34)

Lecce 28 (33)

Verona 18 (33)

Pisa 18 (34)