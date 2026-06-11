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Juventus, rivoluzione interna: pronto Carnevali al posto di Comolli
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La Juventus potrebbe presto avviare un nuovo cambiamento ai vertici societari. Damien Comolli sarebbe infatti a un passo dall'addio al club bianconero, con la proprietà che starebbe valutando un riassetto della struttura dirigenziale in vista della prossima stagione. Lo fa sapere Fabrizio Romano.
Juventus, Carnevali in pole per la successione
Per raccogliere l'eredità dell'attuale dirigente, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Giovanni Carnevali. L'attuale amministratore delegato del Sassuolo viene considerato il principale candidato per assumere un ruolo di primo piano nella nuova organizzazione societaria della Juventus. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per definire il futuro del club e chiarire l'eventuale passaggio di consegne ai vertici bianconeri.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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