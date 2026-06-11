Ufficiale Accostato al Napoli, Butez blindato dal Como: ha appena rinnovato

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Accostato in passato anche al Napoli, Jean Butez proseguirà la propria avventura con il Como. Il portiere francese, arrivato sulle rive del Lario nel gennaio 2025, ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il club, confermando la volontà di continuare a far parte del progetto guidato da Cesc Fabregas.

Dopo la firma, l'estremo difensore ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'accordo raggiunto, sottolineando il forte legame instaurato con l'ambiente biancoblù fin dal suo approdo in squadra. «Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui», ha dichiarato Butez. Il numero uno lariano ha quindi ribadito la propria ambizione e la volontà di contribuire alla crescita della società anche nelle prossime stagioni. «Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l'inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto», ha aggiunto il portiere, confermando entusiasmo e determinazione in vista del futuro.