Juventus, spunta Gaetano dal Cagliari. Svolta tattica proprio con Spalletti

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Gianluca Gaetano piace alla Juventus. Ritroverebbe Spalletti che lo ha fatto crescere molto al Napoli anche col cambio ruolo

Una nuova pista prende forma per il centrocampo bianconero. Luciano Spalletti continua a indicare la necessità di inserire in rosa un regista capace di aumentare qualità e imprevedibilità nella costruzione del gioco. Tra i profili monitorati emerge quello di Gianluca Gaetano, calciatore che il tecnico di Certaldo conosce molto bene e che ha contribuito in modo determinante alla sua crescita. Fu infatti proprio Spalletti a intuire le potenzialità del classe 2000 in una posizione diversa rispetto a quella ricoperta agli inizi della carriera. A Napoli, ovviamente. Lo scrive Tuttosport.

Gaetano e la crescita al Napoli con Spalletti

Da mezzala offensiva e fantasista, Gaetano venne progressivamente arretrato fino a diventare un playmaker davanti alla difesa, ruolo nel quale ha mostrato personalità, visione e capacità di gestione dei ritmi. L’evoluzione tattica del centrocampista ha trovato conferma nella stagione dello Scudetto del Napoli, quando Gaetano è stato impiegato più volte come alternativa a Stanislav Lobotka in cabina di regia. Un percorso che negli ultimi mesi ha conosciuto un’ulteriore accelerazione grazie al lavoro svolto a Cagliari sotto la guida di Fabio Pisacane.