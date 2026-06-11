Juventus, spunta Gaetano dal Cagliari. Svolta tattica proprio con Spalletti
Una nuova pista prende forma per il centrocampo bianconero. Luciano Spalletti continua a indicare la necessità di inserire in rosa un regista capace di aumentare qualità e imprevedibilità nella costruzione del gioco. Tra i profili monitorati emerge quello di Gianluca Gaetano, calciatore che il tecnico di Certaldo conosce molto bene e che ha contribuito in modo determinante alla sua crescita. Fu infatti proprio Spalletti a intuire le potenzialità del classe 2000 in una posizione diversa rispetto a quella ricoperta agli inizi della carriera. A Napoli, ovviamente. Lo scrive Tuttosport.
Gaetano e la crescita al Napoli con Spalletti
Da mezzala offensiva e fantasista, Gaetano venne progressivamente arretrato fino a diventare un playmaker davanti alla difesa, ruolo nel quale ha mostrato personalità, visione e capacità di gestione dei ritmi. L’evoluzione tattica del centrocampista ha trovato conferma nella stagione dello Scudetto del Napoli, quando Gaetano è stato impiegato più volte come alternativa a Stanislav Lobotka in cabina di regia. Un percorso che negli ultimi mesi ha conosciuto un’ulteriore accelerazione grazie al lavoro svolto a Cagliari sotto la guida di Fabio Pisacane.
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