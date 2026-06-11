Ultim'ora Juventus, altra rivoluzione interna: dopo un anno sarà già addio con Comolli

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Damien Comolli non sarà più l'Amministratore delegato della Juventus, si attende solo l'ufficialità. Si chiude quindi la sua esperienza iniziata il 4 giugno dello scorso anno. La proprietà del club è al lavoro per individurare la nuova figura che ricoprirà l'incarico e per il nuovo assetto del club. Lo riporta la redazione di Sky Sport. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore o al massimo nella giornata di domani, ma la decisione è presa.

Dopo avere valutato i risultati della stagione, le opportunità presenti sulla piazza e il primo periodo di lavoro nella nuova stagione, particolarmente complesso per via delle restrizioni alle operazioni di mercato dovute ai vincoli del fair play finanziario, la proprietà bianconera ha deciso di operare una vera rivoluzione per rilanciare le ambizioni del club dopo l’ultimo, deludente, sesto posto in classifica. John Elkann è dunque protagonista, in prima persona, di una nuova svolta. Al termine di una serie di riunioni tra ieri e oggi, si è giunti alla decisione che potrebbe non rimanere l’unica nell’ambito del riassetto del club, per un nuovo piano ambizioso della proprietà, con l’obiettivo di rilanciare la Juventus. Che peraltro, sarà decisamente più italiana.