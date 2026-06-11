Juventus, c'è anche Oblak per la porta! Sky: è l'alternativa a 'Dibu' Martinez
La Juventus continua a muoversi sul mercato nonostante le novità a livello societario. Il dossier più caldo resta quello legato a Emiliano "Dibu" Martinez, individuato come primo obiettivo per la porta bianconera. L'accordo con l'estremo difensore argentino sarebbe già stato raggiunto nei giorni scorsi e il giocatore avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi esclusivamente a Torino. Un segnale importante arriva anche fuori dal campo: Martinez avrebbe già iniziato a cercare una sistemazione in città in vista del possibile trasferimento.
Oblak l'alternativa al 'Dibu' per la porta della Juventus
Nel frattempo, il nuovo amministratore delegato Carnevali avrebbe già effettuato un primo passaggio interlocutorio per mantenere viva la trattativa, con approfondimenti previsti a partire dalla prossima settimana. Resta però da trovare la quadra con l'Aston Villa: la Juventus punta a chiudere l'operazione con un indennizzo contenuto, integrato da una serie di bonus. Qualora le richieste del club inglese dovessero rivelarsi troppo elevate, i bianconeri hanno già individuato un'alternativa di spessore: Jan Oblak dell'Atletico Madrid. La priorità, però, continua a chiamarsi Dibu Martinez
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