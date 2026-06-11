Vlahovic non interessa alle big spagnole: è stato proposto e sono arrivati tre 'no'
Il futuro di Dusan Vlahović continua a essere avvolto dall'incertezza. Nelle ultime settimane l'attaccante serbo sarebbe stato proposto ad alcune delle principali potenze del calcio spagnolo, nel tentativo di individuare una nuova destinazione in vista della prossima stagione dopo la fine della sua avventura alla Juventus.
Vlahovic dove andrà? I club spagnoli prendono tempo
Secondo le indiscrezioni di mercato di Fabrizio Romano, il profilo dell'ex centravanti della Juventus sarebbe stato offerto a Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid. Al momento, però, nessuna delle tre società avrebbe manifestato la volontà di affondare il colpo o avviare una trattativa concreta. In passato era stato accostato anche al Napoli. La situazione resta quindi in evoluzione, con il futuro di Vlahović ancora tutto da definire e possibili nuovi scenari destinati ad aprirsi nelle prossime settimane.
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