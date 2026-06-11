Milan, quanta incertezza per l'erede di Allegri: tre nomi nel mirino

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Milan è al lavoro sul casting per il nuovo allenatore e nelle prossime ore sono previsti contatti diretti con tre profili individuati come principali candidati. Sul tavolo della dirigenza rossonera restano Rúben Amorim, Matthias Jaissle e Oliver Glasner, nomi che rappresentano le principali opzioni per la guida tecnica della prossima stagione. Il club sta progressivamente restringendo il cerchio delle valutazioni, dopo una fase iniziale di ampia analisi. L’obiettivo è accelerare la decisione finale per arrivare rapidamente a una scelta condivisa e funzionale al nuovo progetto sportivo. La dirigenza vuole evitare tempi lunghi e sta intensificando i dialoghi con gli allenatori in queste ore decisive oggi.

Casting allenatore del Milan: quanti nomi

Tra i profili valutati, l’ex allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, perde leggermente quota nelle preferenze interne, pur restando all’interno della lista ristretta. Parallelamente, Rúben Amorim e Matthias Jaissle continuano a essere considerati opzioni forti per la panchina rossonera, con il club che sta approfondendo ulteriormente i rispettivi profili tecnici e la loro compatibilità con la rosa. L’orientamento della società è quello di chiudere il dossier in tempi brevi, evitando ulteriori rallentamenti. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti e una possibile accelerazione decisiva verso la scelta definitiva dell’allenatore che guiderà il Milan nella prossima stagione. Il club vuole arrivare a una decisione definitiva entro brevissimo tempo per programmare la nuova stagione con maggiore stabilità tecnica e continuità progettuale immediata necessaria.