Bologna, Italiano ammette: "Proprio ieri non dovevamo sbagliare"

(ANSA) - BOLOGNA, 01 DIC - "Partita nata male e finita peggio", dice Vincenzo Italiano nel dopo partita. Mastica amaro il tecnico rossoblù, dopo il primo ko casalingo del suo Bologna: "Non dovevamo sbagliare stasera perché abbiamo perso una grande occasione per rendere ancor più bella una classifica bellissima - prosegue l'allenatore -.

Ma giocando ogni tre giorni può succedere di sbagliarne una. La reazione c'è stata, abbiamo creato tanto, ma abbiamo regalato due gol subendo imbucate che non dobbiamo prendere. Spero che questa sconfitta ci faccia suonare un campanello d'allarme. E' una serata storta da archiviare, giovedì ci rifaremo e ma se vogliamo stare in alto dobbiamo farci trovare sempre pronti e non staccare mai". (ANSA).