Ufficiale Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: Italiano boccia Ravaglia, tra i pali Pessina

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Alle ore 18i il programma della 32ª giornata di Serie A 2025/2026 prosegue con l'incontro dello stadio Dall'Ara tra il Bologna e il Lecce.

Qualche novità c'è rispetto alle aspettative della vigilia, soprattutto per quanto riguarda il Bologna. A partire dalla porta, dove viene bocciato Ravaglia a seguito degli errori commessi giovedì sera nella sfida interna di Europa League contro l'Aston Villa: almeno per quest'oggi, i pali rossoblù sono difesi dal giovane Pessina, alla seconda presenza in prima squadra dopo aver sostituito qualche mese fa Skorupski per infortunio all'inizio della gara poi vinta 2-0 sul Napoli.

Per il resto poi, Casale fa rifiatare Heggem e affianca Lucumi, squalificato giovedì prossimo e titolare oggi proprio come Miranda. In attacco riposo iniziale per Bernardeschi e Rowe, tornano dal 1' Cambiaghi e Orsolini, mentre deve stringere i denti Castro, che agisce da prima punta. In casa Lecce, Di Francesco punta invece sul blocco dei fedelissimi, almeno su quelli che ha a disponibili. Stulic guiderà l'attacco dei giallorossi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.