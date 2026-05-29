Addio Italiano, il Bologna ha già scelto il nuovo allenatore: è un ex ct

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Mancano ormai pochi dettagli per la chiusura definitiva dell’operazione, con la firma che potrebbe arrivare a breve.

Salutato ieri ufficialmente Italiano, il Bologna avrebbe scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore. L’accordo tra le parti sarebbe ormai in fase avanzata, con le ultime formalità ancora da definire prima della firma ufficiale. La dirigenza rossoblù avrebbe accelerato la decisione nelle ultime ore, individuando nel tecnico il profilo ritenuto più adatto per aprire un nuovo ciclo dopo la fine del rapporto con Italiano.

Mancano ormai pochi dettagli per la chiusura definitiva dell’operazione, con la firma che potrebbe arrivare a breve. La scelta del Bologna si inserisce in un quadro di continuità progettuale ma anche di rilancio tecnico, con l’obiettivo di mantenere la competitività raggiunta nelle ultime stagioni e consolidare la crescita del club in Serie A. Da Thiago Motta a Italiano e ora Tedesco a un passo.