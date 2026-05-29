Ultim'ora Bologna, già fatta per l'erede di Italiano: arriva Tedesco

vedi letture

Domenico Tedesco sarà il nuovo allenatore del Bologna al posto di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ecco il classico “here we go”, formula con cui il giornalista di mercato segnala la chiusura definitiva dell’operazione tra le parti. L’accordo, quindi, sarebbe ormai definito e pronto per essere formalizzato.

Il Bologna avrebbe quindi scelto di voltare pagina affidandosi all’ex tecnico della nazionale belga, puntando su un profilo internazionale per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo l’esperienza con Italiano. La decisione rappresenterebbe una svolta significativa nella programmazione del club rossoblù, orientato a mantenere competitività in Serie A e a crescere anche sul palcoscenico europeo.