Dopo Iraola, anche Xavi snobba il Milan: 'no' definitivo per il dopo-Allegri

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Prosegue la caccia all'allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato. Cariche che ad oggi sono ancora vuote.

Dopo il no incassato da Andoni Iraola, il tecnico basco ha rifiutato il Milan per una questione di idee, progetto e stabilità, arriva anche il rifiuto di Xavi. L'allenatore spagnolo, fermo da due anni dopo l'esperienza al Barcellona, ha detto no alla proposta di Cardinale e Ibrahimovic.

Xavi vuole una nazionale

Lo riporta Matteo Moretto, aggiungendo che la priorità di Xavi al momento è quella di allenare una nazionale dopo che sarà finito il Mondiale. Ennesimo rifiuto incassato dai rossoneri, che nella giornata di lunedì hanno licenziato Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Da allora Cardinale e Ibra non sono riusciti ad ingaggiare nessuno, né l'allenatore e né una nuova figura dirigenziale. Prosegue la caccia all'allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato. Cariche che ad oggi sono ancora vuote.