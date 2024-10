Bologna-Milan, il retroscena prima del rinvio: i rossoneri avevano organizzato 4 possibili trasferte

La sfida di domani tra Bologna e Milan è stata rinviata, in mattinata era stata paventata in modo molto concreto la possibilità di far giocare la sfida in campo neutro e a porte chiuse.

Il Milan, apprende la redazione di MilanNews.it, aveva organizzato nel dettaglio tutte e quattro le possibili trasferte, tra mezzi di trasporto ed hotel, per farsi trovare pronti qualsiasi potesse essere la decisione finale: il club rossonero era pronto a viaggiare verso Como, Empoli, Verona e Bologna.