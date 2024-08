Bologna, Ravaglia sfida il Napoli: “Faremo di tutto per andare lì e cercare la vittoria"

Il portiere del Bologna Federico Ravaglia ha parlato a Sky Sport in vista della seconda di campionato contro il Napoli, soffermandosi anche sull'imminente sorteggio di Champions League:

I ricordi della sfida di Napoli dello scorso anno?

"E' stata una giornata fantastica, sapevamo che con quella partita avremmo avuto la conferma della Champions. Le cose sono andate come meglio non potevano, dal rigore parato al risultato finale. Una giornata indimenticabile così come la successiva quando ci siamo trovati a Casteldebole per guardare Atalanta-Roma con la gioia al fischio finale".

La Champions League?

"Stupendo... Lo scorso anno siamo partiti cercando di migliorarci, siamo andati talmente bene che poi abbiamo raggiunto questo traguardo pazzesco, il sogno di tutti i bambini. Conquistarla qua da bolognese è stato qualcosa di magico, c'è grande attesa nell'iniziare. Non vediamo l'ora".

L'arrivo di mister Italiano?

"Abbiamo cambiato qualcosa, in fase di non possesso siamo più aggressivi e abbiamo la difesa più alta. Anche noi dobbiamo aiutare la difesa, accettiamo la proposta del mister e siamo contenti. Ci ha fatto capire da subito la voglia e l'emozione di allenare la nostra squadra e noi si siamo applicati tanto per seguire il suo credo, entrando sempre più nei suoi meccanismi".

La prossima col Napoli?

"Una partita aperta, loro non sono partiti bene. Faremo di tutto per andare a Napoli e cercare la vittoria".

I sorteggi di Champions?

"Il sogno di tutti è quello di affrontare il Real Madrid, anche i tifosi. Penso che il 29 per il sorteggio ci troveremo tutti per seguirlo, siamo felici di partecipare alla Champions e siamo consapevoli di essercela meritata".