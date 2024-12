Bologna, tegola Orsolini: infortunio e lungo stop, torna nel 2025

Buone e brutte notizie per il Bologna, reduce dal passaggio ai quarti di finale in coppa ma che perde un titolarissimo. Una brutta notizia per Italiano e per le ambizioni della squadra rossoblu.

Lesione di primo grado del bicipite femorale destro per Riccardo Orsolini. Il giocatore del Bologna - infortunatosi nel match degli ottavi di Coppa Italia contro il Monza - dovrà stare fermo per tre settimane.