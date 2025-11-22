Bologna, Zortea: "Dopo la vittoria col Napoli c'è grande adrenalina"

Nadir Zortea, esterno del Bologna, è intervenuto a Radio Tv Serie A e tra i vari temi ha parlato anche dell'ultima vittoria contro il Napoli: "Quando giochiamo in casa la fine della partita è uno dei momenti più emozionanti: lo stadio diventa scuro, tutti cantano la canzone di Cremonini c'è tanta gioia e felicità ... specialmente dopo una vittoria come quella con il Napoli dove c'era grande adrenalina e grande carica da parte di tutti".

Con Italiano come si trova?

"Il mister è pieno di un' energia incredibile e la trasmette a tutto il gruppo. Ovviamente ti mette anche tanta pressione, soprattutto in allenamento: vuole che le cose siano sempre fatte al meglio. Richiede molto specialmente ai terzini, è con questi che costruiamo la manovra offensiva: ci sono movimenti ben precisi da fare che all'inizio magari sembrano un po' strani ma poi ti rendi conto che in campo fanno la differenza. lo sto imparando tantissimo, ogni giorno entra sempre qualcosa di nuovo nel mio bagaglio delle conoscenze e, per un giocatore come me che ha voglia di imparare, questo è fantastico".

Come vive il turnover pesante?

"Il mister spesso cambia parecchi giocatori, è una cosa che fa solo lui, non mi era mia successa prima. Devo dire che durante la settimana, non sapendo chi gioca e chi no, tutto il gruppo si allena al massimo, nessuno abbassa il ritmo, il livello complessivo è molto alto. Credo che l'utilità di questo metodo sia di tenere la concentrazione di tutti al massimo: bisogna sempre essere pronti a scendere in campo".