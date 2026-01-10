Il Pisa muove la classifica: pareggio meritato ad Udine, finisce 2-2

Finisce in parità Udinese-Pisa, partita che ha aperto la 20^ giornata insieme a Como-Bologna. Una sfida divertente e ricca di emozioni quella andata in scena al BluEnergy Stadium, che alla fine regala un punto ciascuno alle due contendenti. A passare in vantaggio per primo è il Pisa con Tramoni al quarto d'ora. Pochi minuti dopo il pari: minuto 19 con Kabasele di testa. l primo tempo si chiude con il vantaggio friulano: Ekkelenkamp steso da Leris, Davis dal dischetto segna il momentaneo 2-1.

Nella ripresa il Pisa pareggia e prova pure a vincerla grazie anche ai cambi di Gilardino: al 67' Henrik Meister sfrutta una ribattuta e a segnare il 2-2. L'attaccante, scatenato, pochi minuti dopo colpisce anche un palo, col forcing finale che non porta ad ulteriori sussulti. E dopo un abbondante recupero, la sfida fra Udinese e Pisa finisce con un 2-2 che muove la classifica e sembra servire soprattutto ai toscani.