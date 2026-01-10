Inter, buone notizie per Chivu verso il Napoli: recuperato un centrocampista
Buone notizie per l’Inter e per Cristian Chivu in vista della sfida di domani contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro potrà nuovamente contare su Andy Diouf, riferisce Sky Sport. ll centrocampista francese è tornato a disposizione della squadra.
La sua convocazione è quindi certa, anche se partirà dalla panchina e potrebbe eventualmente trovare spazio soltanto nel finale di gara. Situazione ben diversa, invece, per Matteo Darmian. L’esterno italiano sembrava vicino al rientro, ma il recupero dall’infortunio non è ancora completo e nelle ultime ore è arrivato un nuovo forfait. Per lui, dunque, il ritorno in campo è ancora rimandato.
