Brescianini, oggi l'ufficialità all'Atalanta: le cifre definitive e la formula

vedi letture

L'Atalanta così aggiunge un centrocampista alla propria mediana, in attesa di capire il domino che partirà fra Matt O'Riley e Teun Koopmeiners.

L'Atalanta quest'oggi ufficializzerà il primo colpo per il centrocampo. Perché Marco Brescianini, dopo aver passato le visite mediche di rito, è pronto per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028. Il trasferimento è stato valutato 12 milioni di euro totali, fra il prestito - 1 milione - e l'obbligo di riscatto che verrà esercitato dopo febbraio per circa 11 milioni. Una cifra alta per il Frosinone e che farà comodo anche al Milan, visto che gli verrà versato il 50% dell'intero ammontare.

Brescianini nella scorsa stagione ha fatto molto bene, al netto della retrocessione dei canarini, forse inaspettata a un certo punto dell'annata. Era a un passo dal Napoli, dopo avere passato le visite mediche, ma lo stop per Jens Cajuste ha riportato in auge l'ipotesi Atalanta. Nel primo pomeriggio dovrebbe arrivare l'ufficialità.

L'Atalanta così aggiunge un centrocampista alla propria mediana, in attesa di capire il domino che partirà fra Matt O'Riley e Teun Koopmeiners. Nei giorni scorsi è arrivata una nuova offerta per l'olandese e la situazione, anche qui, non è poi così difficile da inscenare: il danese è il primo nome per sostituirlo, ha avuto contatti nei giorni scorsi con l'Atalanta e vorrebbe Bergamo, anche se il Celtic per ora non lo libera e spara alto. Quando arriverà il sì del club scozzese, ecco che tutto sarà in discesa anche per Koop alla Juve, altrimenti potrebbe esserci un inserimento forte per Lazar Samardzic per cui sono già state chieste informazioni nei giorni scorsi.