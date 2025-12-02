Ufficiale Cagliari, i 26 convocati di Pisacane per Napoli: ci sono tre Primavera

vedi letture

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per l'ottavo di Coppa Italia di domani contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Sono ben ventisei, compresi i tre pirmavera, Grandu, Trepy e Sulev.

Come dichiarato dallo stesso tecnico dei sardi in conferenza stampa, sono rimasti a casa Palestra e Folorunsho, non al meglio. Di seguito la lista completa.