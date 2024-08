Ufficiale Cagliari, il neo-acquisto Gaetano subito inserito nei convocati per il Lecce

Il Cagliari, tramite i propri canali social, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Lecce in programma oggi alle 18.30 contro il Lecce e valida per la 3^ giornata di Serie A. Presente Gianluca Gaetano, appena prelevato dal Napoli.

PORTIERI

Scuffet

Iliev

Sherri

DIFENSORI

Augello

Hatzidiakos

Luperto

Zortea

Palomino

Mina

Zappa

Obert

Azzi

CENTROCAMPISTI

Adopo

Viola

Deiola

Prati

Marin

Jankto

Makoumbou

Gaetano

ATTACCANTI

Lapadula

Pavoletti

Luvumbo

Mutandwa

Piccoli

Felici