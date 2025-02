Ufficiale Cagliari-Lazio, le formazioni: c'è Caprile, in panchina Gaetano

vedi letture

La Lazio torna in campo nel posticipo della 23^ giornata di Serie A a Cagliari. Davide Nicola punta su Viola, che vince il ballottagio con Gaetano e agirà sulla trequarti alle spalle di Piccoli. In difesa Mina e Luperto confermati al centro, con Zappa e Augello ai loro lati. Adopo e Makoumbou saranno i due di centrocampo, mentre Zortea e Felici avranno il compito di creare superiorità numerica sulle fasce. Panchina per Obert, Prati, Marin e Pavoletti.

Poche sorprese per quanto riguarda Marco Baroni, che sceglie Rovella e Guendouzi dal 1', con Dele-Bashiru inizialmente in panchina. Zaccagni recuperato è regolarmente al suo posto, con Dia e Isaksen vicini a lui. Il centravanti sarà Castellanos, ma a destare curiosità è la difesa inedita: Gila e Romagnoli giocheranno da centali, Hysaj e Marusic da terzini. Out Pedro, Noslin e Tchaouna. Di seguito le formazioni ufficiali del match dell'Unipol Domus:

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. A disposizione: Iliev, Sherri, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Cogoni, Gaetano, Mutandwa. Allenatore: Davide Nicola.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Ibrahimovic, Zazza. Allenatore: Marco Baroni.