Cagliari, missione durissima a Napoli: ancora out Gaetano, torna Luvumbo?

Il Cagliari è pronto ad una delle missioni più difficili della stagione: guardare negli occhi i campioni d’Italia del Napoli e provare a portargli via qualche punto. Lo scrive il Corriere dello Sport, elogiando i sardi per la buona impressione per l'esordio contro la Fiorentina terminato con un pareggio meritato, ma ora Pisacane, che torna nella sua città natale, chiede ai suoi una prestazione coraggiosa e attenta.

A casa Radunovic, Pintus e Pavoletti mentre è già in gruppo Palestra, il giovane terzino arrivato dall’Atalanta. Difficile che Pisacane lo getti subito nella mischia: probabile conferma per Zappa, Mina, Luperto, Obert in un 4-3-2-1 con Deiola, Prati e Adopo mentre in attacco l'ex Folorunsho e Luvumbo (favorito su Esposito) alle spalle del centravanti fisico Gennaro Borrelli. Probabile panchina per Gaetano, nonostante il buon ingresso con i viola.

