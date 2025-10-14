Juve, beffa infortuni: va ko anche il giovane che avrebbe sostituito Bremer

vedi letture

Un'altra brutta notizia per Tudor e in casa Juventus è sempre più emergenza difesa. Con Cabal ancora ai box e Bremer che nella mattinata di oggi si è sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro e starà fuori a lungo, arriva un'altra tegola per la retroguardia del tecnico bianconero: Pedro Felipe, talento brasiliano della Next Gen definito 'il nuovo Bremer' già in panchina con il Milan, si è infatti fermato a causa di un risentimento muscolare all’ileopsoas e dovrebbe stare fuori circa per due settimane come riportato da Sportmediaset.

Insomma per Tudor emergenza piena in difesa mentre la finestra invernale di riparazione è ancora troppo distante.