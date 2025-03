Ufficiale Cagliari-Monza, le formazioni: Nicola schiera due trequartisti ma non Gaetano

Il Cagliari per la salvezza, il Monza per l'onore e allo stesso tempo tentare di riaccendere una flebile speranza. Si gioca alle 12.30 la sfida dell'Unipol Domus fra i rossoblù di Davide Nicola e i biancorossi di Alessandro Nesta. Gli isolani hanno tre punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo e vogliono provare a giocarsi il primo set ball per mettersi al sicuro. Di fronte ci saranno i brianzoli fanalino di coda del torneo con 15 punti e lontani dieci lunghezze dal Parma quartultimo che domani affronterà il Torino fra le mura amiche.

Le scelte di Nicola

Davide Nicola schiera la sua squadra con il 3-4-2-1 e si affida a Caprile fra i pali, Luperto, Mina e Paolino in difesa. A centrocampo con Adopo c’è Prati mentre sulle corsie laterali troviamo Zortea a destra e Augello a sinistra. In attacco, a sostegno di Piccoli, spazio a Viola e Felici.

L'undici di Nesta

3-5-2 invece per Alessandro Nesta con Mota Carvalho e Keita Balde in attacco supportati da Birindelli e Kyriakopoulos sulle fasce. A centrocampo con Bianco giocano Castrovilli e Akpa Akpro mentre in difesa davanti a Turati spazio a Pereira, Izzo e D'Ambrosio.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Felici; Piccoli.

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Keita.