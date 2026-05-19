Panchina Lazio, ampio casting per il post-Sarri: c'è anche Gattuso

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Tra i nomi monitorati dalla società biancoceleste figurano anche alcune vecchie conoscenze del mondo Lazio.

La Lazio continua a valutare diversi profili per la panchina della prossima stagione e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la lista dei possibili candidati sarebbe piuttosto ampia. Tra i nomi monitorati dalla società biancoceleste figurano anche alcune vecchie conoscenze del mondo Lazio, ex calciatori che hanno già indossato quella maglia e che potrebbero avere un forte impatto anche dal punto di vista emotivo con la tifoseria.

Da Conceição a Klose: tanti nomi per la panchina

Tra i profili valutati ci sarebbero Sergio Conceição, attualmente sotto contratto con l’Al Ittihad, e Matias Almeyda, reduce dalla recente separazione con il Siviglia dopo l’esperienza all’AEK Atene. Entrambi rappresentano figure carismatiche e molto apprezzate dai tifosi biancocelesti. Nella lista della Lazio compare anche Gennaro Gattuso, che dopo l’addio alla Nazionale italiana ha avuto contatti anche con il Torino. Attenzione poi a Fabio Pisacane, considerato una delle possibili sorprese del panorama italiano dopo l’ottima esperienza al Cagliari. Non mancano infine candidature internazionali. Oltre a Raffaele Palladino, vicino all’addio all’Atalanta, la Lazio starebbe valutando anche profili provenienti dalla Bundesliga. Tra questi spiccano Miroslav Klose, altro ex biancoceleste molto amato dall’ambiente, e Dino Toppmöller, tecnico tedesco che nelle ultime ore sarebbe entrato nei radar della società capitolina.